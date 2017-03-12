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    СМИ, сообщившее о задержании в Одессе журналиста РФ, опровергло информацию

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    Как отмечает интернет-издание, по результатам проверки сведений источника, данные о задержании в воскресенье в Одессе российского журналиста не подтвердились.
    Пресс-конференция. Архивное фото
    AFP PHOTO / FRANCK FIFE

    КИЕВ, 12 мар — РИА Новости Украина. Интернет-издание "Таймер" в воскресенье опровергло информацию о задержании в Одессе российского журналиста.

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    Интернет-издание "Таймер" со ссылкой на свои источники ранее сообщило, что сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Одессе российского журналиста. По данным СМИ, корреспондента задержали в субботу, 11 марта. Он является сотрудником телеканала "Россия 1". Официального подтверждения или опровержения информации пока не поступало. В пресс-службе ВГТРК, в свою очередь, РИА Новости сообщили, что "ни корреспондентов телеканала "Россия 1", ни корреспондентов телеканала "Россия 24" там не было". Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова также сообщала, что внешнеполитическое ведомство проверяет информацию о задержании в Украине российского журналиста.

    "По результатам проверки сведений источника, данные сведения не подтвердились. Просим прощения у читателей за дезинформацию", — говорится в сообщении интернет-издания.

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