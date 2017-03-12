наверх
12.03.201712:05
Курсы валют НБУ
  • EUR28.39- 0.12
  • USD26.91- 0.05
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    СМИ: в Одессе задержан корреспондент российского телеканала

    (обновлено: )46017
    По данным источника, задержанный является сотрудником телеканала "Россия-1", и ему инкриминируют шпионаж в пользу РФ. Однако пока официального подтверждения или опровержения данной информации не последовало.
    Служба безопасности Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 12 мар — РИА Новости Украина. В субботу, 11 марта, в Одессе сотрудники Службы безопасности Украины задержали корреспондента одного из российских телеканалов, сообщает местное издание "Таймер" со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

    Читайте также: "Дождь" начинается, не промочите ноги. Соцсети о запрете телеканала

    Сообщается, что задержанный является сотрудником телеканала "Россия-1", и ему инкриминируют шпионаж в пользу РФ.

    Между тем официального подтверждения или опровержения данной информации пока не последовало.

    Ранее сообщалось, что полиция задержала подозреваемого по делу о массовых беспорядках в Одессе 2 мая 2014 года.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Столкновения с полицией в Батуми
    Батуми в огне. Массовые беспорядки в Грузии
    Александр Солонтай
    Языковая зачистка. Табу на русский
    Уголь
    Блокада Донбасса: новый ультиматум власти
    Министерство иностранных дел Украины
    Украина против России: суд в Гааге