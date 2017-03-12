СМИ: в Одессе задержан корреспондент российского телеканала

КИЕВ, 12 мар — РИА Новости Украина. В субботу, 11 марта, в Одессе сотрудники Службы безопасности Украины задержали корреспондента одного из российских телеканалов, сообщает местное издание "Таймер" со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

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Сообщается, что задержанный является сотрудником телеканала "Россия-1", и ему инкриминируют шпионаж в пользу РФ.

Между тем официального подтверждения или опровержения данной информации пока не последовало.

Ранее сообщалось, что полиция задержала подозреваемого по делу о массовых беспорядках в Одессе 2 мая 2014 года.