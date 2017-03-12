Штаб АТО: в бою на мариупольском направлении погибли двое военных

КИЕВ, 12 мар — РИА Новости Украина. Ополченцы в Донбассе за минувшие сутки 75 раз открывали огонь по позициям военных, говорится в сообщении пресс-центра АТО в соцсети Facebook.

На мариупольском направлении в результате боестолкновения погибли двое украинских военных.

По данным украинских военных, на мариупольском направлении ополченцы обстреляли Николаевку, Славное, Гнутово, Павлополь, Березовое, Широкино, Водяное, Талаковку, Красногоровку и Марьинку из минометов, стрелкового оружия, пулеметов крупного калибра, гранатометов различных систем, боевой машины пехоты и танка.

На донецком направлении, по утверждению украинских силовиков, огонь велся из минометов, пулеметов, гранатометов и танка по позициям в районе Луганского, Невельского, Авдеевки и шахты Бутовка.

В пресс-центре также заявили, что на луганском направлении из минометов, стрелкового оружия и пулеметов ополченцы обстреляли Катериновку, Новоалексеевку, Попасную, Валуйское и Богуславское.

Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших составляет 10056 человек. Еще порядка 22800 человек ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта.

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Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, тем не менее конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия. В ходе заседания трехсторонней контактной группы 15 февраля 2017 года было достигнуто соглашение об отводе запрещенных вооружений до 20 февраля, однако этого к указанному сроку не произошло.