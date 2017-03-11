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    В Харькове число отравившихся хлором в аквапарке выросло до 20

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    За медицинской помощью после посещения харьковского аквапарка "Джунгли" обратились около 20 человек. Шесть детей госпитализировали. В данный момент их состояние стабилизировано.
    Скорая помощь в Украине. Архивное фото
    Аutoclimat.com.ua

    КИЕВ, 11 мар — РИА Новости Украина. В Харькове число отравившихся парами хлора в аквапарке увеличилось до 20 человек, в больницу попали шестеро детей, сообщает Харьковская областная администрация.

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    В субботу полиция сообщала, что трое детей отравились неизвестным веществом в аквапарке Харькова, полиция устанавливает причины.

    "В целом за медицинской помощью после посещения харьковского аквапарка "Джунгли" обратились около 20 человек. Шесть детей госпитализировали. В данный момент их состояние стабилизировано, дети проходят необходимый курс лечения", — говорится в сообщении областной администрации.

    По данным властей, шестеро детей находятся в больнице с признаками отравления парами хлора.

    "Первичный диагноз – отравление парами хлора. В аквапарк сразу выехали оперативно-следственная группа главного управления Нацполиции в Харьковской области, руководители департаментов гражданской защиты, оборонной и мобилизационной работы облгосадминистрации, и.о. начальника управления здравоохранения областной администрации, представители ГСЧС и Госпродпотребслужбы", — приводит областная администрация слова замглавы харьковского губернатора Александра Скакуна.

    Он отметил, что в аквапарке взяты пробы воды. По предварительной информации, ее химический состав не соответствовал нормам. "Следует отметить, что со стороны руководства аквапарка "Джунгли" были предприняты попытки препятствовать проведению следственных действий, а именно забору воды", — отметил Скакун.

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