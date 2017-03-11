Штаб АТО: бои в Донбассе усилились, погибли двое военных

КИЕВ, 11 мар — РИА Новости Украина. За сутки в Донбассе зафиксировано 107 обстрелов, двое украинских военных погибли, девять ранены, семеро травмированы, сообщает пресс-центр АТО на странице в Facebook.

Сообщается, что на Мариупольском направлении противник из 122-мм артиллерии обстрелял Водяное и Гнутовое. Из танка и 120-мм минометов боевики били по Марьинке, из 120 и 82-мм минометов по Водяному, Николаевке, Красногоровке, Талаковке, Павлополю, Гнутовому. Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, ополченцы обстреляли Тарамчук, Широкино, Павлополь и Водяное. Также, по Водяному били БМП противника.

По данным штаба, на донецком направлении украинские позиции попали под огонь танков и минометов. Из минометов различных калибров ополченцы накрывали Камянку, Невельское, Зайцево, Новолуганское, шахту Бутовка, Луганское. Из гранатометов и стрелкового оружия они вели огонь по Опытному, Новгородскому, Камянке, шахта Бутовка, Зайцево и Песках. Из БМП били по Луганскому.

Также отмечается, что на луганском направлении ополченцы применили РСЗО БМ-21 Град, а также 152-мм артиллерию. Из 120-мм и 82-мм минометов, также из противотанковых ракетных комплексов они обстреливали Крымское. Из 152-мм артиллерии накрывали Смолянинове, в Новоалександровке работали снайперы. Из гранатометов и стрелкового оружия ополченцы обстреляли Валуйское, Новозвановку и Новоалександровку.

Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших составляет 10056 человек. Еще порядка 22800 человек ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта.

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Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, тем не менее конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия. В ходе заседания трехсторонней контактной группы 15 февраля 2017 года было достигнуто соглашение об отводе запрещенных вооружений до 20 февраля, однако этого к указанному сроку не произошло.