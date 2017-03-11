В ООН заявили об угрозе утечки смертельно опасных химикатов в Донбассе

КИЕВ, 11 мар — РИА Новости Украина. На востоке Украины возник риск утечки химикатов, что чревато катастрофическими последствиями для здоровья местного населения и окружающей среды, заявил специальный докладчик ООН по вопросу об опасных веществах Баскут Тунджак, передает Центр новостей ООН.

По его словам, в Донбассе расположены крупные химические и промышленные заводы, а вооруженные столкновения происходят в городах, в непосредственной близости от этих предприятий.

Тунджак добавил, что 24 февраля было обстреляно здание, в котором хранилось семь тонн хлора. В случае, если хотя бы один контейнер был бы поврежден, могли погибнуть все, кто находился в радиусе 200 метров. А если бы ущерб был больше, то пришлось бы в течение суток эвакуировать всех проживающих на расстоянии до 7,4 км.

Эксперт ООН призвал стороны конфликта учитывать гражданский характер объектов такой инфраструктуры и систем подачи воды. Он заявил, что прилегающие к этой инфраструктуре территории необходимо "демилитаризовать".

Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших составляет 10056 человек. Еще порядка 22800 человек ранены.

Читайте также — Конец "Минска-2": Украине нужно учиться жить без света, зарплат и пенсий

Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта.

Читайте также: Реинтегрировать или отдать? Пути разрешения конфликтов в Донбассе и Крыму

Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, тем не менее конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия. В ходе заседания трехсторонней контактной группы 15 февраля 2017 года было достигнуто соглашение об отводе запрещенных вооружений до 20 февраля, однако этого к указанному сроку не произошло.