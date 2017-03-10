Штаб АТО заявил об активизации боев и большом количестве раненых

КИЕВ, 10 мар — РИА Новости Украина. В результате активизации обстрелов со стороны ополченцев во второй половине дня погиб один украинский военный, девять были ранены и еще 10 — травмированы, сообщает пресс-центр спецоперации вечером в пятницу.

"Во второй половине дня российско-оккупационные войска существенно активизировали обстрелы по всей линии разграничения, в результате которых, по уточненным данным, один военнослужащий погиб, девять получили ранения и десять травмированы", — говорится в сообщении пресс-центра на странице в Facebook.

Как отмечается, наиболее интенсивным обстрелам подверглись позиции военных на мариупольском направлении, где ополченцы "применяли запрещенные минским соглашениями 122-мм артиллерию и минометы различного калибра, противотанковые ракетные комплексы и весь имеющийся арсенал стрелкового оружия".Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших составляет 10056 человек. Еще порядка 22800 человек ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта.

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Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, тем не менее конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия. В ходе заседания трехсторонней контактной группы 15 февраля 2017 года было достигнуто соглашение об отводе запрещенных вооружений до 20 февраля, однако этого к указанному сроку не произошло.