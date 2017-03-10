Спасатели потушили емкости с мазутом в Харьковской области

КИЕВ, 10 мар — РИА Новости Украина. Спасатели потушили емкости с мазутом и жидким газом на территории одного из предприятий в Харьковской области, сообщила в пятницу пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"Пожар ликвидирован…Жертв и пострадавших нет", — говорится в сообщении.

Указывается, что возгорание локализировали в 16.48, ликвидировали — 19.45.

dsns.gov.ua Масштабный пожар в Харьковской области: горели цистерны с мазутом

Ранее в Госслужбе по ЧС сообщили, что на территории одного из предприятий в Харьковской области загорелись емкости с мазутом и жидким газом.