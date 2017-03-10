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    Спасатели потушили емкости с мазутом в Харьковской области

    (обновлено: )22
    Как сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, возгорание локализировали в 16.48, а ликвидировали - 19.45. Жертв и пострадавших нет.
    Масштабный пожар в Харьковской области: горели цистерны с мазутом
    dsns.gov.ua

    КИЕВ, 10 мар — РИА Новости Украина. Спасатели потушили емкости с мазутом и жидким газом на территории одного из предприятий в Харьковской области, сообщила в пятницу пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

    "Пожар ликвидирован…Жертв и пострадавших нет", — говорится в сообщении.

    Указывается, что возгорание локализировали в 16.48, ликвидировали — 19.45.

    dsns.gov.ua
    Масштабный пожар в Харьковской области: горели цистерны с мазутом

    Ранее в Госслужбе по ЧС сообщили, что на территории одного из предприятий в Харьковской области загорелись емкости с мазутом и жидким газом.

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