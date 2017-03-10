Под Харьковом масштабный пожар: горят цистерны с мазутом

КИЕВ, 10 мар — РИА Новости Украина. Масштабный пожар вспыхнул на территории одного из предприятий, где расположена установка по первичной переработке нефтепродуктов, в селе Солнцедаровка Харьковской области, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"Возникло возгорание трех емкостей, из которых две с мазутом по 15 м. куб. и одна из газоконденсатом 50 м. куб", — говорится в сообщении.

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям Под Харьковом крупный пожар: горят цистерны с мазутом и газоконденсатом

К тушению привлечены 16 ед. техники и 60 человек от ГСЧС и два пожарных поезда.

Предварительно жертв и пострадавших нет.

Напомним, летом в 2015 году под Киевом произошел масштабный пожар на нефтебазе. В результате инцидента погибли пять человек.