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    Под Харьковом масштабный пожар: горят цистерны с мазутом

    (обновлено: )28410
    В селе Солнцедаровка Харьковской области на одном из предприятий, где расположена установка по первичной переработке нефтепродуктов, в пятницу вспыхнул пожар.
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    Под Харьковом крупный пожар: горят цистерны с мазутом и газоконденсатом
    Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям

    КИЕВ, 10 мар — РИА Новости Украина. Масштабный пожар вспыхнул на территории одного из предприятий, где расположена установка по первичной переработке нефтепродуктов, в селе Солнцедаровка Харьковской области, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

    "Возникло возгорание трех емкостей, из которых две с мазутом по 15 м. куб. и одна из газоконденсатом 50 м. куб", — говорится в сообщении.

    Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
    Под Харьковом крупный пожар: горят цистерны с мазутом и газоконденсатом

    К тушению привлечены 16 ед. техники и 60 человек от ГСЧС и два пожарных поезда.

    Предварительно жертв и пострадавших нет.

    Напомним, летом в 2015 году под Киевом произошел масштабный пожар на нефтебазе. В результате инцидента погибли пять человек.

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