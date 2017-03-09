Обстрел автобуса под Волновахой. СБУ объявила подозрение военному РФ

КИЕВ, 9 мар — РИА Новости Украина. Заместитель начальника Главного следственного управления Службы безопасности Украины (СБУ) Виталий Маяков заявил, что следствие объявило подозрение россиянину и украинцу в связи с обстрелом рейсового автобуса в районе Волновахи в Донецкой области в 2015 году.

"Нам удалось получить доказательства, которые стали основанием для объявления подозрения конкретным лицам, а именно — гражданину России, военнослужащему, полковнику (Анатолию Синельникову) и гражданину Украины Шпакову. Шпаков руководил непосредственно артиллерийским батальоном, который вел обстрел, вследствие которого погибли люди, а Синельников занимал должность командира, так называемого куратора Пятой армейской бригады, и командовал действиями Шпакова, работа продолжается", — сказал на пресс-конференции в четверг Маяков.

Он отметил, что следствие намерено инициировать проведение специального (заочного) досудебного расследования, а также он не исключил объявление Синельникова в международный розыск.

Читайте также: Трагедия с автобусом под Волновахой. А был ли "Град"?

В январе 2015 года под Волновахой был обстрелян рейсовый автобус, в результате чего 12 человек погибли, 19 были ранены. Случившееся квалифицировано как теракт.