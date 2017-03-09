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    Обстрел автобуса под Волновахой. СБУ объявила подозрение военному РФ

    (обновлено: )23003
    Замглавы Главного следственного управления СБУ заявил, что подозрение объявлено россиянину и украинцу. По его словам, гражданин РФ Анатолий Синельников "занимал должность командира, так называемого куратора Пятой армейской бригады".
    Обстрел автобуса под Волновахой
    Twitter artem

    КИЕВ, 9 мар — РИА Новости Украина. Заместитель начальника Главного следственного управления Службы безопасности Украины (СБУ) Виталий Маяков заявил, что следствие объявило подозрение россиянину и украинцу в связи с обстрелом рейсового автобуса в районе Волновахи в Донецкой области в 2015 году.

    Президент Украины Петр Порошенко на Всемирном экономическом форуме в Давосе
    REUTERS Ruben Sprich
    Порошенко показал в Давосе кусок автобуса, обстрелянного под Волновахой

    "Нам удалось получить доказательства, которые стали основанием для объявления подозрения конкретным лицам, а именно — гражданину России, военнослужащему, полковнику (Анатолию Синельникову) и гражданину Украины Шпакову. Шпаков руководил непосредственно артиллерийским батальоном, который вел обстрел, вследствие которого погибли люди, а Синельников занимал должность командира, так называемого куратора Пятой армейской бригады, и командовал действиями Шпакова, работа продолжается", — сказал на пресс-конференции в четверг Маяков.

    Он отметил, что следствие намерено инициировать проведение специального (заочного) досудебного расследования, а также он не исключил объявление Синельникова в международный розыск.

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    В январе 2015 года под Волновахой был обстрелян рейсовый автобус, в результате чего 12 человек погибли, 19 были ранены. Случившееся квалифицировано как теракт.

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