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    Происшествия

    В Италии задержан экс-сотрудник генконсульства Украины за кражу 233 тыс евро

    (обновлено: )12310
    Как отмечается, сотрудник украинского Генконсульства предоставил Минздраву поддельный документ, выданный будто бы клиникой, с реквизитами, на который необходимо перечислить деньги.
    Наручники
    Украинское фото

    КИЕВ, 9 мар — РИА Новости Украина. Итальянские правоохранители задержали бывшего сотрудника генерального консульства Украины в Милане Максима Нелина по подозрению в мошенническом завладении 0,2 млн евро, говорится в определении суда от 15 февраля, передают Ukranews.

    В ходе осуществления досудебного расследования установлено, что он, работая в генеральном консульстве Украины в Милане, в марте 2010 года познакомился с неким гражданином, от которого узнал о том, что последний болеет острым лейкозом.

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    REUTERS Yannis Behrakis
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    В связи с данной болезнью, знакомый с 23 апреля 2010 года начал лечение в клинике Niguarda Ca Granda (Милан). При этом после получения вида на жительство в Италии, с 1 октября 2010 года все расходы на его лечение уплачивались за счет Национальной службы здравоохранения Италии.

    В то же время родители пациенты в Украине подали заявку в Министерство здравоохранения на выделение средств по государственной программе лечения граждан Украины за рубежом.

    Полиция заявляет, что у Нелина и его друга возник умысел на завладение средствами государства в сумме 233 тыс евро.

    Реализуя совместный преступный умысел, сотрудник украинского Генконсульства в марте 2011 года предоставил Минздраву поддельный документ, выданный будто бы клиникой Niguarda Ca Granda, с реквизитами, на который необходимо перечислить деньги.

    Также в дальнейшем подозреваемые предоставили поддельное письмо директора клиники о якобы необходимости поиска донора костного мозга для трансплантации.

    По результатам рассмотрения заявки Министерством было принято положительное решение об осуществлении оплаты за предоставленные услуги лечения в сумме 233 тыс евро за счет средств государственного бюджета Украины.

    Сразу после поступления средств на счет, они были обналичены и распределены между всеми участниками преступной схемы.

    1 сентября 2016 года Национальная полиция объявила экс-сотрудника Генконсульства в розыск как подозреваемого по ч.4 ст.190 (завладение чужим имуществом путем мошенничества) Уголовного кодекса.

    3 февраля 2017 года Нелин был задержан в Италии. 15 февраля Печерский районный суд Киева избрал для подозреваемого меру пресечения в виде содержания под стражей.

    Напомним, силовики задержали двух мошенников, выманивших у одной из фирм 33 млн грн.

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