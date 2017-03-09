В ДНР заявили о повреждении газопровода в Мариуполь

КИЕВ, 9 мар — РИА Новости Украина. Трубопровод, обеспечивающий газом Мариуполь, поврежден в результате обстрела, сообщил журналистам представитель министерства обороны самопровозглашенной ДНР.

"Сегодня с часу ночи до шести утра велся минометный обстрел населенного пункта Саханка, в результате чего был поврежден газопровод низкого давления. Это единственная труба, которая обеспечивает газом Мариуполь", — сообщил представитель ведомства.

Комментариев киевской стороны пока не поступало.

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Ополченцы и силовики в конце января заявили об обострении ситуации в Донбассе. Стороны конфликта обвиняют друг друга в увеличении интенсивности обстрелов и попытках наступления на линии соприкосновения в районе Донецка. Власти Украины объявляли чрезвычайное положение в подконтрольной силовикам Авдеевке, расположенной в пригороде Донецка, жители которой почти неделю оставались без света, тепло- и водоснабжение осуществлялось с перебоями.