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    В ДНР заявили о повреждении газопровода в Мариуполь

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    Признание РФ паспортов ЛДНР, новые обстрелы (270)

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    Представитель министерства обороны самопровозглашенной ДНР сообщил, что в результате обстрелов поврежден газопровод низкого давления - единственная труба, обеспечивающая газом Мариуполь.
    Газопровод после обстрела в Донбассе. Архивное фото
    dan-news.info

    КИЕВ, 9 мар — РИА Новости Украина. Трубопровод, обеспечивающий газом Мариуполь, поврежден в результате обстрела, сообщил журналистам представитель министерства обороны самопровозглашенной ДНР.

    "Сегодня с часу ночи до шести утра велся минометный обстрел населенного пункта Саханка, в результате чего был поврежден газопровод низкого давления. Это единственная труба, которая обеспечивает газом Мариуполь", — сообщил представитель ведомства.

    Комментариев киевской стороны пока не поступало.

    Смотрите также: Обстрел Авдеевки: повреждены жилые дома

    Ополченцы и силовики в конце января заявили об обострении ситуации в Донбассе. Стороны конфликта обвиняют друг друга в увеличении интенсивности обстрелов и попытках наступления на линии соприкосновения в районе Донецка. Власти Украины объявляли чрезвычайное положение в подконтрольной силовикам Авдеевке, расположенной в пригороде Донецка, жители которой почти неделю оставались без света, тепло- и водоснабжение осуществлялось с перебоями.

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