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    Происшествия

    В Ясиноватой в результате обстрела снаряд попал в жилой дом

    Тема:

    Донецк - Авдеевка. Надолго ли затишье? (796)

    (обновлено: )206
    Как заявили в мэрии Ясиноватой, которая подконтрольна ДНР, зафиксировано попадание в жилой дом. Повреждена кровля, остекление, газовая труба. Пострадавших в результате ЧП нет.
    Обстрелы в Донбассе. Архивное фото
    Фото со страницы Вячеслава Аброськина в Facebook

    КИЕВ, 9 мар — РИА Новости Украина. Жилой дом поврежден в результате обстрела города Ясиноватая Донецкой области, заявили в четверг РИА Новости в городской администрации.

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    Ясиноватая контролируется самопровозглашенной ДНР и расположена к северу от Донецка — восточнее находящейся под контролем ВСУ Авдеевки.

    "Вчера в 18.20 было попадание в дом вдовы ветерана войны по адресу Каштановая, 4. Повреждена кровля, остекление, газовая труба. Пострадавших нет", — сказали в мэрии.

    Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших составляет 10056 человек. Еще порядка 22800 человек ранены.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта.

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    Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, тем не менее конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия. В ходе заседания трехсторонней контактной группы 15 февраля 2017 года было достигнуто соглашение об отводе запрещенных вооружений до 20 февраля, однако этого к указанному сроку не произошло.

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