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    Ополченцы 69 раз обстреляли позиции ВСУ в Донбассе - пресс-центр АТО

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    Признание РФ паспортов ЛДНР, новые обстрелы (265)

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    Как сообщает утром пресс-центр АТО, под обстрелом ополченцев оказались населенные пункты Водяное, Павлополь, Широкино, Гнутово, Авдеевка, Пески, Зайцево и другие.
    Украинские военные в Донбассе. Архивное фото
    Facebook Генеральный штаб ВСУ

    КИЕВ, 9 мар — РИА Новости Украина. Украинские военные зафиксировали 69 обстрелов в Донбассе за минувшие сутки, говорится в сообщении пресс-центра военной операции в Facebook.

    Аварийные работы для восстановления электроснабжения в Авдеевке
    Facebook Генеральный штаб ВСУ
    Аварийные работы по восстановлению электроснабжения в Авдеевке

    "Всего зафиксировано 69 обстрелов. Потерь среди наших военных нет", — сообщил пресс-центр.

    По данным силовиков, под обстрелом оказались населенные пункты Водяное, Павлополь, Широкино, Гнутово, Авдеевка, Пески, Зайцево и другие, огонь велся из минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

    Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших составляет 10056 человек. Еще порядка 22800 человек ранены.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта.

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    Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, тем не менее конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия. В ходе заседания трехсторонней контактной группы 15 февраля 2017 года было достигнуто соглашение об отводе запрещенных вооружений до 20 февраля, однако этого к указанному сроку не произошло.

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