Полиция сообщила подробности резонансного убийства бизнесмена в Киеве

КИЕВ, 9 мар — РИА Новости Украина. Предварительными версиями причин убийства бизнесмена в Голосеевском районе Киева являются его профессиональная деятельность и личная жизнь, заявил начальник Главного управления Национальной полиции в Киеве Андрей Крищенко.

Вечером в среду в Голосеевском районе Киева был расстрелян автомобиль. Водитель погиб на месте, а двое детей, находящихся в салоне авто, были госпитализированы с ранениями. Правоохранители предполагают, что злоумышленник сделал шесть выстрелов, предположительно — из пистолета "Макарова". Позже СМИ сообщили, что за рулем автомобиля Mercedes находился бизнесмен Александр Ряжев.

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"Предварительные версии трудно сформулировать, прошло лишь несколько часов. Будем рассматривать профессиональную деятельность, личную жизнь, — это стандартная процедура. Дальше будем отрабатывать другие версии", — сказал Крищенко, которого цитирует ТСН.

По его словам, следственно-оперативная группа установила, что неизвестный стрелял в мужчину, когда тот находился в автомобиле неподалеку от своего дома. Злоумышленник произвел около 5-6 выстрелов. Пострадавший умер в карете скорой помощи. Жизни детей, раненных во время стрельбы, на данный момент ничего не угрожает.

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Крищенко подтвердил, что личность потерпевшего уже установлена, проверяются его связи, график его дня. Руководитель столичной полиции также отметил, что убитый бизнесмен был 1965 года рождения, однако больше о его личности он ничего не сообщил.