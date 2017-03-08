В Донбассе женщину-волонтера ранил снайпер - ВСУ

КИЕВ, 8 мар — РИА Новости Украина. Женщина-волонтер была ранена в Донбассе в результате действий снайпера, сообщила пресс-секретарь 72-й гвардейской отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины Елена Мокренчук.

"Экипаж Юли Толмачевой (волонтер – Ред.) в районе Зайцево был расстрелян снайперами, били из крупного калибра разрывными, она и ее водитель найдены с ранениями, но живые. Сейчас медики проводят водителю операцию и готовят борт в госпиталь", — написала в среду Мокренчук в своем аккаунте в Facebook.

Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших составляет 10056 человек. Еще порядка 22800 человек ранены.

Читайте также: Блокадное отрезвление

Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта.

Читайте также: Политолог: Насирову подыгрывают, а блокада Донбасса разоряет Украину

Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, тем не менее конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия. В ходе заседания трехсторонней контактной группы 15 февраля 2017 года было достигнуто соглашение об отводе запрещенных вооружений до 20 февраля, однако этого к указанному сроку не произошло.