У растратчика госсредств при обыске нашли позолоченный рукомойник

КИЕВ, 8 мар — РИА Новости Украина. Позолоченный рукомойник обнаружен при обыске в доме директора предприятия в Днепропетровской области, сообщил в среду генеральный прокурор Юрий Луценко.

"Днепропетровская прокурора объявила подозрение директору государственного предприятия "Електровозстрой" Зельдину, который списал 3 миллиона гривен за ремонт двигателей для электровозов на счет ООО "Бумажная фабрика", — написал Луценко на своей странице в Facebook в среду.

Юрий Луценко в Facebook Позолоченный рукомойник

Он отметил, что подозреваемый не занимался устранением задолженности по зарплате перед работниками предприятия в 6 миллионов гривен.

"Во время обыска следователи обнаружили у растратчика государственных средств покрытый золотом рукомойник. Его блеск светит хозяину от 7 до 12 лет", — отметил Луценко.

Это не единственный случай, когда в домах украинских чиновников находят подобные ценные предметы. Так, в президентской резиденции Межигорье после того, как бывший президент Украины Виктор Янукович покинул ее в феврале 2014 года, были обнаружены золотое пресс-папье в виде батона и другие ценности. В марте 2015 года секретарь комитета Рады по противодействию коррупции Дмитрий Добродомов заявил, что "золотой батон" пропал из резиденции Межигорье. Позже Добродомов заявил, что прокуратура закрыла уголовное дело по факту пропажи "золотого батона".