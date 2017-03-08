ГСЧС предупреждает о резком подъеме воды в водохранилищах

КИЕВ, 8 мар — РИА Новости Украина. В Украине ожидается резкий подъем уровня воды в водохранилищах в течение 8-10 марта, сообщает пресс-центр ГСЧС.

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"8-10 марта в Киевском, Каневском, Кременчугском, Днепродзержинском водохранилищах продолжится постепенное ослабление и разрушение ледового покрова, на Днепровском и Каховском водохранилищах — ледоход, забереги и постепенное очищение участков водохранилищ от льда", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что из-за внезапного потепления уровень воды в Днепре поднялся на 9 см, некоторым районам столицы может грозить подтопление. В управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций КГГА уточнили, что в зоне риска находятся 6 районов.