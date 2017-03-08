Вспышки АЧС зафиксированы в Николаевской области

КИЕВ, 8 мар — РИА Новости Украина. Вспышка африканской чумы свиней (АЧС) зафиксирована в Николаевской области, сообщает пресс-служба Госслужбы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты прав потребителей.

По данным ведомства, гибель свиней от АЧС 3 марта была зафиксирована в частном хозяйстве в селе Соколовка Николаевской области.

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"В очагах заболевания проводятся мероприятия по локализации и недопущению распространения возбудителя АЧС", — говорится в сообщении.

В последнее время в разных регионах Украины регулярно фиксируют вспышки АЧС. Ранее ведомство сообщало, что случаи АЧС были зарегистрированы в Луганской, Кировоградской, Одесской и Черниговской областях.

Африканская чума свиней — заразная вирусная болезнь свиней, относящаяся к числу особо опасных. Для человека АЧС опасности не представляет, но наносит серьезный урон сельскохозяйственной отрасли, так как не поддается лечению и вакцинопрофилактике среди животных. Остановить распространение болезни можно только жесткими карантинными мерами.