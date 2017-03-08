Украинец арестован в США по обвинению в экспорте военного оборудования

КИЕВ, 8 мар – РИА Новости Украина. Гражданин Украины Владимир Недовиз арестован в США по обвинению в попытке незаконного вывоза военного оборудования, сообщило во вторник министерство юстиции США.

"Гражданин Украины Недовиз выдавал себя за гражданина США для того, чтобы приобретать крайне чувствительное военное оборудование, которое затем могло быть незаконно вывезено в Украину", — заявил в связи с арестом представитель ФБР. Недовиз, который был арестован в Нью-Йорке, имеет вид на жительство в США.

В документах обвинения говорится, что Недовиз "сознательно, намеренно и по своей воле экспортировал, пытался экспортировать и вступал в сговор с тем, чтобы совершить экспорт в Украину из США военного оборудования, в том числе прицелов, и тепловизионных приборов ночного видения без соответствующего разрешения Госдепартамента". В случае обвинительного приговора 32-му мужчине грозит до 20 лет тюрьмы и штраф в размере одного миллиона долларов. Его дело рассматривает Федеральный суд Восточного округа Нью-Йорка в Бруклине.

Сообщается, что Недовиз прибыл в США в сентябре 2014 года и с тех пор по настоящее время якобы занимался незаконной покупкой оборудования, осуществляя заказы в том числе через интернет. По данным обвинения, он осуществил закупки на сумму около 190 тысяч долларов.

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ФБР утверждает, что у Недовиза есть проживающий в Киеве брат близнец, которому в 2016 году было отказано в визе США.

Напомни, в начале января суд в Нью-Джерси приговорил украинского хакера к 41 месяцу тюрьмы.