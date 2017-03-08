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    Украинец арестован в США по обвинению в экспорте военного оборудования

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    В минюсте США заявили, что Владимир Недовиз "сознательно, намеренно и по своей воле экспортировал, пытался экспортировать и вступал в сговор с тем, чтобы совершить экспорт в Украину из США военного оборудования".
    Наручники
    Украинское фото

    КИЕВ, 8 мар – РИА Новости Украина. Гражданин Украины Владимир Недовиз арестован в США по обвинению в попытке незаконного вывоза военного оборудования, сообщило во вторник министерство юстиции США.

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    Украинское фото
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    "Гражданин Украины Недовиз выдавал себя за гражданина США для того, чтобы приобретать крайне чувствительное военное оборудование, которое затем могло быть незаконно вывезено в Украину", — заявил в связи с арестом представитель ФБР. Недовиз, который был арестован в Нью-Йорке, имеет вид на жительство в США.

    В документах обвинения говорится, что Недовиз "сознательно, намеренно и по своей воле экспортировал, пытался экспортировать и вступал в сговор с тем, чтобы совершить экспорт в Украину из США военного оборудования, в том числе прицелов, и тепловизионных приборов ночного видения без соответствующего разрешения Госдепартамента". В случае обвинительного приговора 32-му мужчине грозит до 20 лет тюрьмы и штраф в размере одного миллиона долларов. Его дело рассматривает Федеральный суд Восточного округа Нью-Йорка в Бруклине.

    Сообщается, что Недовиз прибыл в США в сентябре 2014 года и с тех пор по настоящее время якобы занимался незаконной покупкой оборудования, осуществляя заказы в том числе через интернет. По данным обвинения, он осуществил закупки на сумму около 190 тысяч долларов.

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    ФБР утверждает, что у Недовиза есть проживающий в Киеве брат близнец, которому в 2016 году было отказано в визе США.

    Напомни, в начале января суд в Нью-Джерси приговорил украинского хакера к 41 месяцу тюрьмы. 

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