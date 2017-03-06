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    Активисты дали слово, что блокировать товарняки в Конотопе не будут - Казимир

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    Блокада расширяется: активность в Конотопе (683)

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    Пресс-секретарь регионального отделения "ЮЗЖД" Анна Казимир в эфире ГС сообщила, что переговоры состоялись вскоре после того, как активисты проверили груз и отпустили заблокированный поезд.
    Блокада в Конотопе
    Семен Семенченко / Facebook

    КИЕВ, 6 мар — РИА Новости Украина. На станции Конотоп остаются шесть представителей народных депутатов, которые фиксируют перемещение грузовых поездов, курсирующих по железной дороге. При этом, в пресс-службе "Укрзализныци" говорят, что ситуация с блокированием грузовых перевозок в этом районе урегулирована. А о начале блокирования товарной станции "Конотоп" в Сумской области заявили в Штабе блокады Донбасса в конце прошлой недели. Цель акции — прекращение движения поездов из России. 

    Блокада в Конотопе
    Семен Семенченко / Facebook
    Эффект Конотопа. Блокада сообщения с РФ выльется в убытки

    Удалось ли договориться с участниками блокады о беспрепятственном движении поездов, в эфире радиостанции "Голос Столицы" рассказала пресс-секретарь регионального отделения "Юго-Западная железная дорога" Анна Казимир.

    "Прошли переговоры с участниками блокады и народными депутатами, которые принимали участие в блокировании, а также с нашей стороны присутствовали представители "Укрзализныци", правоохранительные органы, и была договоренность, что они уже не будут блокировать поезда, а мы предоставим им информацию касательно грузов, которые перевозятся "Укрзализныцей", поскольку это не является тайной… а они, в свою очередь, дали слово, что не будут больше блокировать движение товарных поездов", — сообщила Казимир.

    Она отметила, что переговоры состоялись вскоре после того, как активисты проверили груз и отпустили заблокированный товарный поезд.

    Ранее сообщалось, что блокада железнодорожного сообщения в Конотопе Сумской области снята. Железнодорожники договорились раз в месяц предоставлять народным депутатам информацию о грузах, которые перемещаются из Украины в Россию и обратно.

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