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    Ситуация в Авдеевке: местные жалуются на стрельбу из танков - спецкор

    Тема:

    Признание РФ паспортов ЛДНР, новые обстрелы (237)

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    Специальный корреспондент "КП" в Украине" Артем Маслаков в эфире "ГС" напомнил, что недавно в результате танкового обстрела был разрушен корпус шахты "Бутовка".
    Ситуация в Авдеевке
    Фото со страницы Вячеслава Аброськина в Facebook

    КИЕВ, 6 мар — РИА Новости Украина. Восстановить энергоснабжение Авдеевки пока так и не удалось. Об этом сообщают в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям. Там также сообщили, что централизованное водоснабжение в городе тоже прекращено, и создан резерв воды из расчета на 4 суток. 

    В Авдеевке обстреляли жилой сектор
    @666_mancer
    Обстрел Авдеевки: повреждены жилые дома

    Заявление штаба в эфире радиостанции Голос Столицы прокомментировал специальный корреспондент "КП" в Украине" в донецком регионе Артем Маслаков.

    "Действительно, была такая информация, и танки, скорее всего, применяются… я лично этих танков не видел, но, по словам местных жителей, было что-то очень похожее на стрельбу из танков. Вчера и сегодня ночью, повторюсь, стреляли. Вот сейчас — нет. И если вспоминать шахту "Бутовка", то мы уже с вами говорили в субботу о том, что в результате артиллерийского обстрела и, скорее всего, танкового обстрела, там был разрушен шахтный корпус", — сообщил спецкор.

    Ранее в ДНР сообщили, что нарушение техники безопасности привело к взрыву газового оборудования на Авдеевском коксохимическом заводе в Донецкой области. В свою очередь гендиректор предприятия Муса Магомедов заявил, что в понедельник "была полная аварийная остановка из-за пробоя изоляции одного из многократно поврежденных обстрелами кабелей".

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