Ситуация в Авдеевке: местные жалуются на стрельбу из танков - спецкор

КИЕВ, 6 мар — РИА Новости Украина. Восстановить энергоснабжение Авдеевки пока так и не удалось. Об этом сообщают в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям. Там также сообщили, что централизованное водоснабжение в городе тоже прекращено, и создан резерв воды из расчета на 4 суток.

Заявление штаба в эфире радиостанции Голос Столицы прокомментировал специальный корреспондент "КП" в Украине" в донецком регионе Артем Маслаков.

"Действительно, была такая информация, и танки, скорее всего, применяются… я лично этих танков не видел, но, по словам местных жителей, было что-то очень похожее на стрельбу из танков. Вчера и сегодня ночью, повторюсь, стреляли. Вот сейчас — нет. И если вспоминать шахту "Бутовка", то мы уже с вами говорили в субботу о том, что в результате артиллерийского обстрела и, скорее всего, танкового обстрела, там был разрушен шахтный корпус", — сообщил спецкор.

Ранее в ДНР сообщили, что нарушение техники безопасности привело к взрыву газового оборудования на Авдеевском коксохимическом заводе в Донецкой области. В свою очередь гендиректор предприятия Муса Магомедов заявил, что в понедельник "была полная аварийная остановка из-за пробоя изоляции одного из многократно поврежденных обстрелами кабелей".