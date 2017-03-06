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    В одном из кафе Винницы произошла стрельба, есть пострадавшие

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    Разгул криминала: убийства, кражи, нападения (448)

    (обновлено: )7720
    По информации полиции, конфликт в кафе Винницы произошел между отдыхающими мужчинами из-за девушки, которая отказалась танцевать с одним из компании пострадавших.
    Оружие. Архивное фото
    Фото "Голос столицы"

    КИЕВ, 6 мар — РИА Новости Украина. Два человека пострадали в результате стрельбы в одном из кафе Винницы, сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в регионе.

    Глава Национальной полиции Сергей Князев
    Украинское фото
    В интернете появилось видео стрельбы в ломбарде Чернигова

    "Вчера в полицию поступили заявления сразу двух винничан. Мужчины рассказали, что вместе с компанией друзей отдыхали в одном из развлекательных заведений города. У них возник конфликт с другим посетителем заведения и в ходе выяснения отношений мужчина вытащил пистолет и начал в них стрелять", — говорится в сообщении.

    Предварительно работники полиции установили, что конфликт между отдыхающими произошел из-за девушки. Она отказалась танцевать с одним из мужчин из компании пострадавших и попросила своего парня защитить ее. В ходе выяснения отношений между мужчинами началась драка, во время которой парень девушки применил пистолет и, совершив около 5 выстрелов, скрылся с места происшествия на такси.

    Полицейские установили и задержали стрелявшего. Им оказался 41-летний ранее судимый житель Винницы. Мужчина задержан в процессуальном порядке и находится в изоляторе временного содержания. Причины и обстоятельства инцидента выяснит следствие.

    Как выяснилось, выстрелы были осуществлены из газового пистолета, переделанного под стрельбу резиновыми патронами несмертельного действия. Оружие изъято и направлено на экспертизу.

    Пострадавшие с ранениями госпитализированы в городскую больницу.

    По данному факту возбуждено два уголовных производства по ч.4 ст.296 УК Украины (хулиганство), наказывается лишением свободы на срок до семи лет.

    Ранее сообщалось о массовой драке в Харькове.

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