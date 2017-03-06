В Одесской области под завалом дома погиб ребенок

Пресс-служба ГСЧС

КИЕВ, 6 мар — РИА Новости Украина. В пгт Любашевка Одесской области в результате обрушения нежилого здания погиб мальчик 2005 года рождения. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГCЧС).

Сообщение об инциденте по ул. Привокзальной поступило спасателям в 15:05 5 марта.

"На месте происшествия возникло обрушение железобетонной балки перекрытия дверного проема и частичное обрушение крыши одноэтажного нежилого здания, ориентировочно на площади 20 кв. м. В результате происшествия погиб мальчик 2005 г. р. и пострадал мальчик 2005 г. р. Погибшего мальчика в 16:05 спасатели изъяли из-под завала", – говорится в сообщении.

В свою очередь, пострадавшего мальчика каретой скорой медицинской помощи госпитализировали в Любашевскую районную больницу.

Осенью прошлого года в Чернигове в четырехэтажном жилом здании в комнате на четвертом этаже произошел взрыв, без последующего горения. В результате ЧП произошло обрушение плит перекрытия с первого по четвертый этаж (восемь квартир) и разрушение наружной стены с фасадной стороны. По последним данным, пострадал подросток и погибла 26-летняя женщина.