Ополченцы обстреляли позиции силовиков 54 раза за сутки - штаб АТО

КИЕВ, 6 мар — РИА Новости Украина. Украинские силовики заявили в понедельник, что ополченцы в Донбассе за минувшие сутки 54 раза открывали огонь по их позициям, пятеро военных получили травмы и ранения.

"В общем зафиксировано 54 обстрела. Двое наших военных ранены, трое травмированы", — говорится в сообщении на странице пресс-центра военной операции украинских силовиков в Facebook.

По информации силовиков, из артиллерии калибром 122 миллиметра, танков, минометов обстреливался населенный пункт Луганское, огонь также велся по шахте "Бутовская". Кроме того, из минометов различных калибров, гранатометов и стрелкового оружия были обстреляны Авдеевка, Майорск, Пески и другие населенные пункты. Как сообщили в пресс-центре, на мариупольском направлении из минометов и крупнокалиберных пулеметов обстреливались Талаковка, Гнутово, Водяное, Павлополь. Кроме того, позиции украинских силовиков в Широкино были обстреляны из противотанковых ракетных комплексов.

Украинские силовики заявили, что на луганском направлении минометов калибром 120 миллиметров обстреливались Новоалександровка, Крымское и Богуславское, из гранатометов и стрелкового оружия — Новозвановка, Троицкое, Станица Луганская и Попасная.

Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших составляет 10056 человек. Еще порядка 22800 человек ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта.

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Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, тем не менее конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия. В ходе заседания трехсторонней контактной группы 15 февраля 2017 года было достигнуто соглашение об отводе запрещенных вооружений до 20 февраля, однако этого к указанному сроку не произошло.