ООН: 20 человек погибли и более 90 ранены на востоке Украины с начала года

КИЕВ, 5 мар — РИА Новости Украина. По меньшей мере 20 человек погибли и более 90 получили ранения на востоке Украины с начала года, сообщило Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ).

"С начала года УКГВ подтвердила, что 111 мирных жителей пострадали: 20 погибли и 91 был ранен. В ноябре-декабре 2016 года общая цифра составила 51 случай", — говорится в отчете управления за период с 1 января по 28 февраля.

Отмечается, что причиной большинства ранений стали артиллерийские и танковые обстрелы, а также обстрелы из систем залпового огня. Обострение ситуации в указанный период также сопровождалось повреждением и разрушением домов, важной инфраструктуры, включая системы электро- и водоснабжения, а также школ.

"Ситуация в области безопасности обострилась в конце января, и после относительного периода снижения активности во вторую неделю февраля столкновения возобновились 16-18 февраля в районе Авдеевка-Ясиноватая. Практически во всех ключевых горячих точках также отмечался всплеск насилия.

Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших составляет 10056 человек. Еще порядка 22800 человек ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта.

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Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, тем не менее конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия. В ходе заседания трехсторонней контактной группы 15 февраля 2017 года было достигнуто соглашение об отводе запрещенных вооружений до 20 февраля, однако этого к указанному сроку не произошло.