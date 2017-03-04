В Житомире работник военкомата устроил стрельбу, ранены двое

КИЕВ, 4 мар — РИА Новости Украина. В Житомире работник военкомата устроил стрельбу, ранив двух человек, сообщили в пресс-службе патрульной полиции Житомира.

Отмечается, что инцидент произошел вечером 3 марта на проспекте Независимости.

На месте происшествия патрульные, прибывшие на вызов вместе с нацгвардейцами, обнаружили мужчину.

"28-летний мужчина парковал автомобиль рядом со своим домом. В этот момент у него возник конфликт с мужчиной и женщиной, которые стояли рядом и которым, вероятно, не понравились действия парковщика", — сообщили в полиции.

Во время конфликта, по предварительным данным, водитель выхватил устройство для отстрела резиновых пуль и выстрелил мужчине в спину, женщине в лицо, ранив их.

Пострадавшие госпитализированы в медицинские учреждения Житомира. Медики оказывают им необходимую помощь.

Стрелявшего задержали. Уже известно, что он имеет разрешение на оружие и является работником военкомата.

Напомним, 21 февраля стрельба произошла в Кропивницком, пострадал человек.