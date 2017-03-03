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    Возле Славянска полиция обнаружила сумку с гранатами

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    Признание РФ паспортов ЛДНР, новые обстрелы (213)

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    По информации пресс-службы ГУ Нацполиции в Донецкой области, в колл-центр полиции поступило сообщение от 12-летнего парня, который сообщил, что во время прогулки под железнодорожным мостом нашел женскую сумку, в которой лежали гранаты.
    Возле Славянска полиция обнаружила сумку с гранатами
    ГУ НП в Донецкой области

    КИЕВ, 3 мар — РИА Новости Украина. В поселке Лиман, недалеко от Славянска Донецкой области, нашли женскую сумку с гранатами, сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Донецкой области.

    "Сегодня, 3 марта, в 17:15 в колл-центр полиции поступило сообщение от 12-летнего парня, который рассказал, что во время прогулки под железнодорожным мостом нашел женскую сумку, в которой лежали гранаты", — отмечает пресс-служба полиции.

    Полицейские оцепили место происшествия. С опасным арсеналом работает взрывотехническая служба.

    ГУ НП в Донецкой области
    Возле Славянска полиция обнаружила сумку с гранатами

    Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших составляет 10056 человек. Еще порядка 22800 человек ранены.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта.

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    Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, тем не менее конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия. В ходе заседания трехсторонней контактной группы 15 февраля 2017 года было достигнуто соглашение об отводе запрещенных вооружений до 20 февраля, однако этого к указанному сроку не произошло.

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