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    МИД Украины: четверо граждан - членов экипажа Temeteron освобождены в Ливии

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    По информации МИД, второго марта 2017 года благодаря усилиям украинских дипломатов ливийскими властями были освобождены из-под стражи четыре гражданина Украины – члены экипажа задержанного в июне 2016 года судна Temeteron.
    Министерство иностранных дел Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 3 мар — РИА Новости Украина. Освобождены четверо украинцев — члены экипажа судна Temeteron, задержанного в Ливии, сообщил департамент консульской службы МИД Украины в Facebook.

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    Танкер Temeteron был задержан в конце июня 2016 года в 17 морских милях от ливийского побережья. Экипаж состоял из трех граждан России, а также пяти граждан Украины и одного гражданина Греции. Танкер принадлежит греческой фирме, судно работало под флагом Белиза. Экипаж обвиняют в провозе контрабанды нефтепродуктов.

    "Второго марта 2017 года благодаря усилиям украинских дипломатов ливийскими властями были освобождены из-под стражи четыре гражданина Украины – члены экипажа задержанного в июне 2016 года судна Temeteron. Сейчас наши соотечественники уже вернулись на родину", — говорится в сообщении.

    По данным департамента, МИД и дипломатические учреждения за рубежом продолжают работать над освобождением других граждан Украины, которые удерживаются в Ливии.

    "Вместе с тем, учитывая сложную ситуацию с безопасностью и отсутствие стабильной политической и судебной власти в этой стране, данная задача остается крайне сложной. В этом контексте департамент консульской службы МИД Украины в очередной раз обращается к соотечественникам с настойчивой рекомендацией воздерживаться от поездок в Ливию", — говорится в сообщении.

    Ранее сообщалось, что самолет компании Afriqiyah Airways, совершавший в минувшую пятницу внутренний рейс Себха-Триполи в Ливии, был захвачен и перенаправлен на Мальту. Угонщики хотели лететь в Рим, но капитан самолета, на борту которого находилось 111 пассажиров и шесть членов экипажа, приземлил воздушное судно на Мальте по причине нехватки топлива. После переговоров в мальтийском аэропорту захватчики отпустили всех пассажиров, а затем вышли вместе с последними членами экипажа и были задержаны.

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