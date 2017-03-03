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    За минувшие сутки в зоне АТО 1 военные погиб, еще 15 получили ранения

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    Признание РФ паспортов ЛДНР, новые обстрелы (205)

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    Под огнем ополченцев оказались населенные пункты Широкино, Марьинка, Красногоровка, Талаковка, Авдеевка, Зайцево, Пески и другие. Обстрелы велись из минометов, РСЗО и стрелкового оружия.
    Последствия обстрелов в Донбассе. Архивное фото
    Facebook Юрия Клименко

    КИЕВ, 3 мар — РИА Новости Украина. Украинские военные сообщили о 116 обстрелах в Донбассе за сутки, в результате которых 15 военных ранены, семеро травмированы, один погиб.

    Аварийные работы для восстановления электроснабжения в Авдеевке
    Facebook Генеральный штаб ВСУ
    Аварийные работы по восстановлению электроснабжения в Авдеевке

    "Всего зафиксировано 116 обстрелов. Пятнадцать наших военных ранены, семеро травмированы, один – погиб", — говорится в сообщении пресс-службы военной операции украинских силовиков в Facebook.

    По информации военных, под огнем оказались населенные пункты Широкино, Марьинка, Красногоровка, Талаковка, Авдеевка, Зайцево, Пески и другие. Обстрелы велись из минометов, РСЗО и стрелкового оружия, говорится в сообщении пресс-центра.

    Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших составляет 10056 человек. Еще порядка 22800 человек ранены.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта.

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    Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, тем не менее конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия. В ходе заседания трехсторонней контактной группы 15 февраля 2017 года было достигнуто соглашение об отводе запрещенных вооружений до 20 февраля, однако этого к указанному сроку не произошло.

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