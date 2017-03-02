Директор шахты "Степная": причина взрыва - возгорание воздушно-метановой смеси

КИЕВ, 2 мар — РИА Новости Украина. Директор шахты "Степная" Сергей Смеречанский заявил, что взрыв на шахте, скорее всего, произошел в результате возгорания воздушно-метановой смеси.

Об этом он сообщил во время заседания комиссии с участием премьер-министра Украины Владимира Гройсмана.

Председатель регионального объединения независимых профсоюзов Виталий Онижук отметил, что на шахте "произошел взрыв газа метана, и это вызвало ненадлежащее оборудование шахты".

В четверг произошла авария на шахте "Степная" предприятия "Львовуголь". По данным Госслужбы Украины по ЧС, в результате аварии погибли восемь горняков, шесть пострадали, судьба еще 20 была неизвестна. Позже полиция сообщила, что 20 горняков спасены, их поднимают на поверхность. Всего на участке, где произошла авария, находились 34 горняка. В стране объявлен траур по погибшим.