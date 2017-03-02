Спасатели нашли всех находящихся под завалами шахтеров - глава Львовской ОГА

КИЕВ, 2 фев — РИА Новости Украина. Спасатели нашли всех шахтеров, находящихся под завалами в результате аварии на шахте "Степная" во Львовской области, сообщил глава региональной государственной администрации Олег Синютка.

Ранее глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец сообщил, что на шахте "Степная" произошел взрыв метана, в результате которого погибли 11 человек. Вместе с тем, согласно данным ГСЧС, на шахте находились 172 горняка, на аварийном участке были 34 шахтера, из которых 8 погибли.

"Нет тех горняков, которые бы уже не были найдены", — цитирует Синютку NewsOne.

Он не подтвердил информацию об 11 погибших.

"Жертвы есть, но информация касательно 11 шахтеров пока не подтверждена. Пока известно о 8 погибших, ждем окончания спасательной операции", — уточнил губернатор.

Также, как передает dyvys.info, Волынец позднее сообщил, что известно о 10 погибших, а двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

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