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    Спасатели нашли всех находящихся под завалами шахтеров - глава Львовской ОГА

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    Львовская область, взрыв на шахте: много жертв (8)

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    Глава Львовской областной государственной администрации Олег Синютка сообщил, что информация об 11 погибших не подтверждается, пока известно только о восьми жертвах.
    Авария на шахте Степная во Львовской области
    Надежда Земницкая

    КИЕВ, 2 фев — РИА Новости Украина. Спасатели нашли всех шахтеров, находящихся под завалами в результате аварии на шахте "Степная" во Львовской области, сообщил глава региональной государственной администрации Олег Синютка.

    Михаил Волынец
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    Ранее глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец сообщил, что на шахте "Степная" произошел взрыв метана, в результате которого погибли 11 человек. Вместе с тем, согласно данным ГСЧС, на шахте находились 172 горняка, на аварийном участке были 34 шахтера, из которых 8 погибли.

    "Нет тех горняков, которые бы уже не были найдены", — цитирует Синютку NewsOne.

    Он не подтвердил информацию об 11 погибших.

    "Жертвы есть, но информация касательно 11 шахтеров пока не подтверждена. Пока известно о 8 погибших, ждем окончания спасательной операции", — уточнил губернатор.

    Также, как передает dyvys.info, Волынец позднее сообщил, что известно о 10 погибших, а двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

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