Обстрелы Авдеевки: украинскую армию выбивают с подступов к Донецку - Разумков

КИЕВ, 27 фев — РИА Новости Украина. Авдеевка — снова под обстрелами. Глава Нацполиции Донецкой области сообщает о том, что из-за обстрелов в городе снова отсутствует электричество. По его словам, уже в очередной раз для усиленного несения службы в город отправили спецподразделение областного главка полиции.

Почему именно Авдеевка оказалась на сегодняшний день в центре боевых действий, в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал директор Украинской политконсалтинговой группы Дмитрий Разумков.

"На самом деле, у нас горячие точки на линии разграничения время от времени мигрируют. На сегодняшний день, к сожалению, это Авдеевка. Процесс затянулся. Это важный стратегический пост, фактически, который является подступами к Донецку, и с него открывается, скажем так, оперативный простор на Донецк. И боевиков, конечно же, не устраивает, что украинская армия смогла закрепиться здесь, они всяческими усилиями они пытаются выбить и изменить сложившееся положение и расстановку сил на фронте", — заявил эксперт.

Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших составляет 10056 человек. Еще порядка 22800 человек ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта.

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Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, тем не менее конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия. В ходе заседания трехсторонней контактной группы 15 февраля 2017 года было достигнуто соглашение об отводе запрещенных вооружений до 20 февраля, однако этого к указанному сроку не произошло.