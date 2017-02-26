В Донбассе ищут трех военных, покинувших места несения службы

КИЕВ, 26 фев — РИА Новости Украина. Трое украинских военных 24 февраля самовольно покинули места несения службы в Донбассе и в настоящее время скрываются, заявили в самопровозглашенной ЛНР.

"Морально-психологическое состояние военнослужащих 14-й бригады ВСУ характеризуется как низкое. Стало известно, что трое военнослужащих бригады 24 февраля самовольно покинули территорию части и в настоящее время скрываются", — говорится в сообщении без указания источника информации.

Также отмечается, что командование бригады организовало поисковые мероприятия.

"В вышестоящий штаб об этом происшествии командир бригады (ВСУ — Ред.) Жакун доклад не произвел", — заявили в сампровозглашенной ЛНР.

Официальных комментариев от штаба АТО на этот счет пока не поступало.

Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших составляет 10056 человек. Еще порядка 22800 человек ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта.

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Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, тем не менее конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия. В ходе заседания трехсторонней контактной группы 15 февраля 2017 года было достигнуто соглашение об отводе запрещенных вооружений до 20 февраля, однако этого к указанному сроку не произошло.