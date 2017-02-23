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    На Закарпатье перевернулся автобус с пассажирами

    (обновлено: )1710
    Автобус марки Mercedes-Benz, которым управлял 28-летний житель села Нижние Реметы, съехал в кювет и перевернулся. Авария произошла на дороге между селами Великие Береги и Кидеш.
    На Закарпатье перевернулся автобус с пассажирами:
    пресс-служба ГУ Нацполиции в Закарпатской области

    КИЕВ, 23 фев — РИА Новости Украина. Недалеко от села Великие Береги Закарпатской области 22 февраля перевернулся автобус, в котором ехали18 пассажиров. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Закарпатской области.

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    Известно, что автобус марки Mercedes-Benz, которым управлял 28-летний житель села Нижние Реметы, съехал в кювет и перевернулся. Авария произошла на дороге между селами Великие Береги и Кидеш. В салоне находились 18 работников местного предприятия.

    пресс-служба ГУ Нацполиции в Закарпатской области
    На Закарпатье перевернулся автобус с пассажирами

    В результате ДТП пострадали четыре пассажира. Они обратились за помощью в больницу.

    Предварительной причиной аварии называются гололед и туман. Медицинское освидетельствование показало, что водитель был трезвым. При этом в полиции не исключают, что он мог нарушить правила дорожного движения.

    Напомним, 21 февраля в результате ДТП в Житомирской области погибли два человека, трое получили травмы различной степени тяжести.

     

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