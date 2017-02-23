ФСБ сообщила о задержании в Крыму разыскиваемого гражданина Украины

КИЕВ, 23 фев — РИА Новости Украина, Максим Грознов. Сотрудники погрануправления ФСБ РФ задержали на границе Крыма находящегося в федеральном розыске гражданина Украины, сообщила пресс-служба регионального отделения ведомства.

Задержание гражданина Украины произошло на этой неделе на пункте пропуска в ходе процедуры проверки его документов, сообщили пограничники.

"В ходе проверки документов одного из лиц, пересекающих государственную границу РФ в пункте пропуска "Армянск", контролер установил, что украинец находится в федеральном розыске по инициативе ОМВД России по городу Судак", — сообщило ведомство.

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Как отметили в пресс-службе, 36-летний гражданин Украины был объявлен в розыск в связи с подозрением в мошенничестве. Для дальнейшего разбирательства он передан правоохранителям Крыма.

Напомним, Крым присоединился к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, называя это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.