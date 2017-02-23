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    Происшествия

    Донецкая фильтровальная станция утром попала под обстрел

    Тема:

    Донецк - Авдеевка. Надолго ли затишье? (776)

    (обновлено: )9501
    Как сообщили в компании "Вода Донбасса", известно о двух прилетах на территорию станции, повреждено здание фильтров - пробита кровля. На данный момент обстрел прекратился.
    Последствия обстрела Донецкой фильтровальной станции. Архивное фото
    dan-news.info

    КИЕВ, 23 фев — РИА Новости Украина. Донецкая фильтровальная станция утром в четверг попала под обстрел, сообщили РИА Новости в компании "Вода Донбасса".

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    Станция находится в километре от города Ясиноватая и 12 километрах от Донецка на нейтральной территории линии соприкосновения, обеспечивает водой Донецк, Авдеевку и ряд других крупных населенных пунктов региона по обе стороны линии соприкосновения. Она постоянно подвергается обстрелам и из-за этого прекращает работу.

    "Обстрел начался около 7.30. На данный момент известно о двух прилетах на территорию станции, повреждено здание фильтров — пробита кровля. Оборудование не повреждено. Сотрудники не пострадали — они были эвакуированы в убежище", — сказал представитель "Воды Донбасса".

    Он отметил, что на данный момент обстрел прекратился. Сотрудники станции возвращаются на рабочие места.

    Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших составляет 10056 человек. Еще порядка 22800 человек ранены.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта.

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    Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, тем не менее конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия. В ходе заседания трехсторонней контактной группы 15 февраля 2017 года было достигнуто соглашение об отводе запрещенных вооружений до 20 февраля, однако этого к указанному сроку не произошло.

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