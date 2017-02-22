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    В двух областях зафиксированы вспышки африканской чумы свиней

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    Случаи гибели свиней от АЧС 20 февраля были зафиксированы в частных хозяйствах в поселке городского типа Братское Николаевской области и в городе Запорожье.
    Свиньи
    RIA News Игорь Егоров | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 22 фев — РИА Новости Украина. В Николаевской и Запорожской областях зафиксированы вспышки африканской чумы свиней (АЧС), сообщила в среду пресс-служба Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты прав потребителей.

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    Отмечается, что случаи гибели свиней от АЧС 20 февраля были зафиксированы в частных хозяйствах в поселке городского типа Братское Николаевской области и в городе Запорожье.

    "В очагах заболевания проводятся мероприятия по локализации и недопущению распространения возбудителя АЧС", — говорится в сообщении.

    В последнее время в разных регионах Украины регулярно фиксируют вспышки АЧС. Ранее ведомство сообщало, что случаи АЧС были зарегистрированы в Тернопольской и Полтавской областях. Также вспышка АЧС в начале января была зафиксирована в Одесской области.

    Африканская чума свиней — заразная вирусная болезнь свиней, относящаяся к числу особо опасных. Для человека АЧС опасности не представляет, но наносит серьезный урон сельскохозяйственной отрасли, так как не поддается лечению и вакцинопрофилактике среди животных. Остановить распространение болезни можно только жесткими карантинными мерами.

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