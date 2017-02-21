Штаб АТО: ополченцы обстреляли позиции силовиков 74 раза

КИЕВ, 21 фев — РИА Новости Украина. Украинские военные заявили во вторник, что ополченцы за минувшие сутки 74 раза открывали огонь по их позициям в Донбассе.

"В общем зафиксировано 74 обстрела. Двое наших военных ранены, семь — травмированы", — говорится в сообщении на странице пресс-центра военной операции украинских силовиков в Facebook.

По данным пресс-центра, обстрелу подверглись населенные пункты Чермалык, Талаковка, Старогнатовка, Водяное, Широкино, Павлополь, Новотроицкое, Новоалександровка, Станица Луганская, Гнутово, Новолуганское, Авдеевка, Луганское, Троицкое, Пески, Новоселовка, Верхнеторецкое, Каменка, Зайцево и Желтое.

Как утверждают украинские силовики, огонь велся из минометов, пулеметов, стрелкового оружия, противотанковых ракетных комплексов, БМП, гранатометов, также применялся снайперский огонь.

Также силовики обратились к жителям Донбасса с просьбой самостоятельно не утилизировать найденные осколки снарядов, мин или других боеприпасов, "пока участок не осмотрят представители полиции".

Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

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В феврале исполнился год со дня проведения встречи "нормандской четверки" в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей ("Минск-2"). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

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Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, однако конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия. В ходе очередного заседания Трехсторонней контактной группы 15 февраля 2017 года стороны конфликта в Донбассе достигли соглашения об отводе запрещенных вооружений до 20 февраля.