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    Происшествия

    При взрыве в жилом доме в Одесской области погибли два человека

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    Как сообщают спасатели, в результате взрыва бытового газа в доме произошел пожар, что привело к обрушению кровли. На месте происшествия были найдены тела двух человек.
    Взрыв и пожар в Одесской области
    ГУ ГСЧС Украины в Одесской области

    КИЕВ, 20 фев — РИА Новости Украина. Взрыв произошел в одноэтажном жилом доме в Лиманском районе Одесской области, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуация в Одесской области (ГСЧС).

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    "20 февраля 10.16 в Службу спасения "101" поступило сообщение, что в Лиманском районе, в садовом обществе Степное на ул. Четвёртая линия, 1040, вероятно, произошел взрыв бытового газа с последующим горением одноэтажного жилого дома. В 10.35 прибыли первые пожарно-спасательные подразделения которые установили, что в результате взрыва обвалилась кровля и несущая стена дома, пожар распространился на площадь 100 кв. м", — говорится в сообщении.

    ГУ ГСЧС Украины в Одесской области
    Взрыв и пожар в Одесской области

    В ГСЧС также уточнили, что в 11.24 пожар был локализован, а в 11.42 — ликвидирован.

    На месте происшествия были обнаружены тела двух погибших, дальнейшие поисково-спасательные работы продолжаются.

    Ранее сообщалось, что в Сумской области при пожаре погибли двое военных, еще один пострадал.

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