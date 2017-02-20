При взрыве в жилом доме в Одесской области погибли два человека

КИЕВ, 20 фев — РИА Новости Украина. Взрыв произошел в одноэтажном жилом доме в Лиманском районе Одесской области, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуация в Одесской области (ГСЧС).

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"20 февраля 10.16 в Службу спасения "101" поступило сообщение, что в Лиманском районе, в садовом обществе Степное на ул. Четвёртая линия, 1040, вероятно, произошел взрыв бытового газа с последующим горением одноэтажного жилого дома. В 10.35 прибыли первые пожарно-спасательные подразделения которые установили, что в результате взрыва обвалилась кровля и несущая стена дома, пожар распространился на площадь 100 кв. м", — говорится в сообщении.

ГУ ГСЧС Украины в Одесской области Взрыв и пожар в Одесской области

В ГСЧС также уточнили, что в 11.24 пожар был локализован, а в 11.42 — ликвидирован.

На месте происшествия были обнаружены тела двух погибших, дальнейшие поисково-спасательные работы продолжаются.

Ранее сообщалось, что в Сумской области при пожаре погибли двое военных, еще один пострадал.