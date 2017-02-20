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    В ЛНР назвали число обстрелов за сутки

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    Ситуация в Донецке
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 20 фев — РИА Новости Украина. Украинские силовики восемь раз за минувшие сутки нарушили режим прекращения огня в Донбассе, заявили РИА Новости в понедельник в пресс-службе Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики.

    "За сутки ВСУ (вооруженные силы Украины) восемь раз нарушили режим прекращения огня. Применив: минометы калибра 120 и 82 миллиметра, гранатометы (АГС, СПГ, РПГ), БМП и стрелковое оружие", — сообщили в пресс-службе.

    По данным оборонного ведомства ЛНР, обстрелам подверглись районы населенных пунктов Калиновка, Калиново, Логвиново, Нижнее Лозовое. "Потерь нет", — уточнил собеседник агентства.

     

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