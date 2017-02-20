В ЛНР назвали число обстрелов за сутки

КИЕВ, 20 фев — РИА Новости Украина. Украинские силовики восемь раз за минувшие сутки нарушили режим прекращения огня в Донбассе, заявили РИА Новости в понедельник в пресс-службе Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики.

"За сутки ВСУ (вооруженные силы Украины) восемь раз нарушили режим прекращения огня. Применив: минометы калибра 120 и 82 миллиметра, гранатометы (АГС, СПГ, РПГ), БМП и стрелковое оружие", — сообщили в пресс-службе.

По данным оборонного ведомства ЛНР, обстрелам подверглись районы населенных пунктов Калиновка, Калиново, Логвиново, Нижнее Лозовое. "Потерь нет", — уточнил собеседник агентства.