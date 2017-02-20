Смерть львовянки от ледяной глыбы: отвечать за трагедию будет КП - спецкор

КИЕВ, 20 фев — РИА Новости Украина. Во Львове ледяная глыба убила человека. Об этом сообщили на странице "Варта-1" в Facebook. Правоохранители уже установили личность жертвы. Ею оказалась 81-летняя жительница Львовской области.

Кто будет нести ответственность за смерть женщины, рассказал в эфире радиостанции "Голос Столицы" корреспондент из Львова Андрей Галицких.

"Ледяная глыба, которая убила женщину, сорвалась с крыши церкви, поэтому сначала город будет выяснять в чьей собственности пребывает здание церкви. Если она принадлежит городу, значит за нее отвечает какое-то из коммунальных предприятий, это будут выяснять правоохранители вместе с львовской мэрией. Когда они выяснят кто именно отвечает за состояние самого здания, за уборку снега с крыши здания, то очевидно, что будет наказан кто-то из работников КП", — сообщил спецкор.

Ранее синоптик Наталья Диденко сообщила, что в Украине начинается потепление – столбик термометра поднимется до 5 градусов выше нуля. Днем во Львове, Ивано-Франковске, Черновцах, Ужгороде, Луцке, Ровно потеплеет от +1 до +5 градусов.