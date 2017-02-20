Жебривский: в Авдеевке есть газ, тепло и вода по графику

КИЕВ, 20 фев — РИА Новости Украина. В Авдеевке Донецкой области есть газ и теплоснабжение, вода подается по графику, сообщил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский на своей странице в Facebook.

"Вода в город подается по определенному графику – с 16:00 до 22:00. Канализационно-насосная и насосная станции работают на электрогенераторах. "Коксохим" поддерживает достаточный температурный режим в теплосетях города. Система газоснабжения в Авдеевке работает в штатном режиме", — написал Жебривский.

Жебривский также напомнил, что ремонтники ликвидировали порывы ЛЭП возле Авдеевки на контролируемой территории.

"Группа электромонтажников, которая выходила сегодня на ликвидацию порывов ЛЭП с нашей стороны, со своей работой справилась отлично. Все 5 повреждений восстановлены", — подчеркнул глава администрации. В то же время группу монтажников с той стороны российская сторона не допустила к работам, ссылаясь на обстрелы со стороны украинских военных, отметил Жебривский и подчеркнул, что это абсолютный фейк.

"ВСУ однозначно не стреляли, ведь в районе были наши работники", — подчеркнул Жебривский.

"Как удалось выяснить нашим электромонтажникам, на неподконтрольной территории повреждена опора ЛЭП над Горловской трассой. Завтра наша сторона в СЦКК снова подает запрос режима тишины, чтобы ремонтники полностью восстановили линию электропередачи", — отметил Жебривский.

Напомним, ранее Авдеевка и Авдеевский коксохимический завод были обесточены из-за обстрелов. Авдеевка в конце января — начале февраля оставалась без света почти неделю из-за повреждения линий электропередачи в результате обстрелов. Ремонтные бригады не могли провести ремонт из-за того, что обстрелы не прекращались. Тепло и вода поставлялись в город с перебоями, за счет энергии с Авдеевского коксохима, который был вынужден остановить производство и работать на обогрев города. В воскресенье энергетики восстановили участок ЛЭП на подконтрольной Киеву территории.