Ситуация под Авдеевкой обостряется - Минобороны

КИЕВ, 19 фев — РИА Новости Украина. Ситуация в районе Авдеевки за минувшие сутки демонстрирует тенденцию к обострению: ополченцы активизировались на участках, которые обычно в целом спокойные. Об этом во время брифинга, который транслировал телеканал "112 Украина", сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник.

"Под Авдеевкой ситуация демонстрирует тенденцию к обострению… По примерным подсчетам Генерального штаба, вчера возле Авдеевки противник выпустил более 30 мин и около 70 танковых снарядов", — отметил он.

При этом Мотузяник добавил, что одновременно с обострением боевых действий под Авдеевкой ополченцы активизировались и на других участках фронта, в частности на тех, где обычно боевые действия не ведутся. "В целом на донецком направлении вчера спокойных участков не было… За сутки зафиксирован 41 вражеский обстрел, в двух случаях враг применял тяжелое вооружение", — сказал он.

По словам Мотузяника, украинские войска вели интенсивный огонь в ответ.

Ранее сообщалось, что в Донбассе договорились о прекращении огня с обеих сторон с 11.00 до 15.00 по Киеву для проведения ремонтных работ на линии электропередач, питающей Авдеевку, специалисты приступили к работам.