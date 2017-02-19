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    Коминтерново полностью обесточено из-за обстрелов

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    (обновлено: )4601
    По данным собеседника РИА Новости в администрации Новоазовского района, село подверглось обстрелам около 23:00 субботы. Ремонтные бригады уже приступили к восстановлению.
    Ситуация после обстрелов Коминтерново в Донецкой области. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 19 фев — РИА Новости Украина. Село Коминтерново на юге самопровозглашенной Донецкой народной республики обесточено в результате обстрела, сообщили РИА Новости в администрации Новоазовского района.

    "Около 23.00 в результате обстрела было полностью обесточено Коминтерново. Ремонтные бригады уже приступили к восстановлению. Также обстрелы были вблизи сел Саханка и Октябрь", — сказали в администрации.

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    Информация о разрушениях уточняется.

    Ранее в компании "Вода Донбасса" сообщили, что из-за обстрела снова остановлена Донецкая фильтровальная станция, прекращена подача воды на ряд населенных пунктов Донбасса по обе стороны линии соприкосновения. В частности, подача воды в ряд районов Донецка сокращена почти на треть.

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