Коминтерново полностью обесточено из-за обстрелов

КИЕВ, 19 фев — РИА Новости Украина. Село Коминтерново на юге самопровозглашенной Донецкой народной республики обесточено в результате обстрела, сообщили РИА Новости в администрации Новоазовского района.

"Около 23.00 в результате обстрела было полностью обесточено Коминтерново. Ремонтные бригады уже приступили к восстановлению. Также обстрелы были вблизи сел Саханка и Октябрь", — сказали в администрации.

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Информация о разрушениях уточняется.

Ранее в компании "Вода Донбасса" сообщили, что из-за обстрела снова остановлена Донецкая фильтровальная станция, прекращена подача воды на ряд населенных пунктов Донбасса по обе стороны линии соприкосновения. В частности, подача воды в ряд районов Донецка сокращена почти на треть.