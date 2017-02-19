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    В Донецке из-за обстрелов ограничена подача воды

    Тема:

    Минск, Донбасс и новый отвод вооружений (71)

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    Из-за обстрела снова остановлена Донецкая фильтровальная станция, прекращена подача воды на ряд населенных пунктов Донбасса по обе стороны линии соприкосновения.
    Последствия обстрела Донецкой фильтровальной станции
    dan-news.info

    КИЕВ, 19 фев — РИА Новости Украина. Из-за остановки Донецкой фильтровальной станции после обстрела подача воды в ряд районов Донецка сокращена почти на треть, сообщил и.о. главы администрации Донецка Алексей Кулемзин.

    Адвокат Егор Штокалов
    Егор Штокалов, facebook
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    "Донецкгорводоканал" предупреждает о сокращении подачи воды в Петровский, Кировский, Куйбышевский и частично Ленинский и Киевский районы на 20-30 %", — написал на своей странице в Facebook Кулемзин.

    Ранее в компании "Вода Донбасса" сообщили, что из-за обстрела снова остановлена Донецкая фильтровальная станция, прекращена подача воды на ряд населенных пунктов Донбасса по обе стороны линии соприкосновения.

    Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

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    В феврале исполнился год со дня проведения встречи "нормандской четверки" в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей ("Минск-2"). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

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    Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, однако конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия. В ходе очередного заседания Трехсторонней контактной группы 15 февраля 2017 года стороны конфликта в Донбассе достигли соглашения об отводе запрещенных вооружений до 20 февраля. 

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