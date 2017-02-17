Полиция взяла под контроль все дороги рядом с Бахмутом

КИЕВ, 17 фев — РИА Новости Украина. Полиция в Донецкой области усилила контроль над автодорогами у линии разграничения в Донбассе в районе подконтрольного Киеву города Бахмут, сообщается на сайте областного управления Национальной полиции Украины.

Ранее в пятницу организаторы блокады в Донбассе заявили, что их позиции в Бахмуте окружили спецподразделения полиции Украины, готовится штурм. Правоохранители опровергли данное заявление.

"В течение часа после сигнала "тревога" правоохранители взяли под контроль все автодороги рядом с линией разграничения, выезды и въезды в город. Уже через некоторое время полицейские, остановив легковой автомобиль на подъезде к городу Бахмут, обнаружили у пассажира боеприпасы, которые он планировал переправить к себе домой", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, полицейские, которые обеспечивают надзор за дорожным движением, остановили легковой автомобиль для проверки. Водитель и пассажир, по их словам, ранее знакомы не были: водитель подобрал попутчика на дороге и двигался в направлении города.

"Полицейские предложили 19-летнему пассажиру осмотреть его багаж и обнаружили тщательно скрытые в вещах две гранаты РГД-5… два ножа, пять сигнальных ракет и два шумовых пакета", — сообщила полиция. Мужчина пояснил, что опасные предметы он перевозил, чтобы в дальнейшем отправить в другую область. На место вызвали следственно-оперативную группу и взрывотехников. Боеприпасы изъяты и направлены на экспертизу, в отношении правонарушителя заведено уголовное дело по статье "незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами", добавили в ведомстве.

Читайте также — Блокада Донбасса: депутаты рассматривают варианты развития событий

В конце декабря 2016 года бывшие участники военной операции в Донбассе, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировали движение по грузовой железнодорожной линии Луганск — Лисичанск — Попасная около населенного пункта Золотое на подконтрольной Киеву территории Луганской области, выступая против торговли с самопровозглашенными ДНР и ЛНР. Блокада привела к перебоям с поставками угля антрацитовой группы, который добывается на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса. В связи с этим власти были вынуждены ввести чрезвычайные меры в энергетике с целью экономии ресурсов.