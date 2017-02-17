В Бахмуте нардеп помешал досмотреть группу людей с оружием - полиция

КИЕВ, 17 фев — РИА Новости Украина. На блокпосту в Бахмуте Донецкой области один из депутатов Верховной Рады помешал проведению осмотра группы лиц, которые везли с собой оружие, сообщает пресс-служба ГУ Нацолиции в регионе.

Ранее участники блокады заявили, что их позиции в Бахмуте окружили спецподразделения полиции, готовится штурм. Полиция в Донецкой области отрицает, что готовит штурм позиций участников акции, организовавших железнодорожную блокаду в районе Бахмута.

"Около 13.00 на блокпосту в городе Бахмуте полицейские остановили автобус "ПАЗ", в котором находились около 20 человек в камуфлированной одежде, а некоторые в масках на лице. Транспортное средство передвигалось в сопровождении одного из народных депутатов Украины", — сообщает полиция.

По данным правоохранителей, во время проверки и осмотра салона автобуса был обнаружен охотничий карабин "СКС" измененной конструкции.

"На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа полиции, представитель разрешительной системы, однако народный депутат забрал оружие к себе в автомобиль и уехал с места, не предоставив возможности провести работникам полиции необходимые следственные действия", — заявляет полиция, не уточняя фамилию депутата.

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Правоохранители отмечают, что ввоз в зону военной операции или вывоз из нее оружия, даже при наличии разрешения на владение, находится под пристальным контролем полиции, в случае нарушений правил хранения и использования оружие будет изъято, а нарушитель привлечен к ответственности.

На данный момент уточняется фамилия депутата, помешавшего досмотру.