Число погибших с начала АТО военных приблизилось к 2200 - Генштаб

Aleksey FILIPPOV / AFP

КИЕВ, 17 фев — РИА Новости Украина. Более 2 тысяч военнослужащих погибли, около 8 тысяч были ранены с начала военного конфликта в Донбассе, заявил начальник генерального штаба ВС Украины Виктор Муженко на встрече с военными атташе иностранных государств.

"Боевые потери вооруженных сил Украины за этот период составили 2197 человек погибшими и около восьми тысяч ранеными", – приводит в пятницу слова Муженко сайт "Радио Свобода".

По информации агентства "Укринформ", начальник Генштаба также заявил, что ситуация в Донбассе снова обострилась, однако силовики имеют разрешение адекватно реагировать на провокации противника.

"С позавчерашнего дня мы наблюдаем увеличение количества минометных обстрелов, обстрелов из пушек, применение танков. В частности, последние применялись противником вчера по населенному пункту Авдеевка. Подразделения, которые выполняют задания в зоне АТО, имеют право адекватно реагировать на все те нарушения, которые имеют место в зоне проведения операции. Среди полномочий командиров — принимать решение в ответ на те или другие действия противника", — сказал Муженко.

Ранее полиция Украины в Донецкой области сообщила, что вечером в четверг Авдеевка вновь подверглась обстрелам, повреждены многоэтажные дома, один человек погиб, еще двое были ранены. В Минобороны самопровозглашенной ДНР в пятницу заявили, что обострения ситуации в районе Авдеевки в Донбассе нет.

Ранее ополченцы и силовики заявили об обострении ситуации в Донбассе. Стороны конфликта обвиняют друг друга в увеличении интенсивности обстрелов и попытках наступления на линии соприкосновения в районе Донецка. Власти Украины объявили чрезвычайное положение в подконтрольной силовикам Авдеевке, расположенной в пригороде Донецка, поскольку жители города остались без воды, тепла и света. По данным миссии ОБСЕ, тяжелая ситуация также сложилась в подконтрольной ополченцам Ясиноватой, расположенной также рядом с Донецком.

Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

Читайте также: Донбасс. Страшные цифры и ужас линии разграничения: доклад миссии ООН



В феврале исполнился год со дня проведения встречи "нормандской четверки" в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей ("Минск-2"). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

Читайте также: Полная изоляция Донбасса уничтожит репутацию Украины — эксперт

Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, однако конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия.