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    В Запорожье застрелился военнослужащий, ехавший из зоны АТО

    (обновлено: )8620
    Как рассказали в полиции, военнослужащий 1974 года рождения, родом из Полтавской области, выстрелил себе в голову прямо в купе поезда "Мариуполь-Львов".
    Украинская символика на форме военного. Архивное фото
    Facebook/пресс-центр АТО

    КИЕВ, 17 фев — РИА Новости Украины. В районе ж/д вокзала "Запорожье-І" в поезде "Мариуполь-Львов" застрелился военнослужащий, который ехал из зоны АТО. Об этом сообщает местное издание "061.ua" со ссылкой на пресс-секретаря областного управления Нацполиции Екатерину Людвик.

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    Как рассказали в полиции, военнослужащий 1974 года рождения, родом из Полтавской области, выстрелил себе в голову прямо в купе. Инцидент произошел в четверг,  16-го февраля.

    "Перед этим он совершил телефонный звонок. Его спутники, по предварительным данным — сослуживцы, вышли из купе, чтоб не мешать мужчине поговорить по телефону. Через некоторое время они услышали выстрел", — пишет издание.

    В 21:15  военнослужащего с ранением головы доставили в запорожскую больницу. Врачи пытались спасти мужчину, однако в 21:50 он скончался.

    По словам правоохранителей, пассажиры в поезде не пили спиртное и "ехали спокойно", без конфликтов и скандалов, отмечает издание.

    В данный момент полиция устанавливает, кому совершался телефонный звонок и выясняет причины трагедии.

    Ранее сообщалось, что в Запорожье 20-летнему матросу срочной службы ВСУ взрывом запала от гранаты УРЗГМ оторвало фаланги трех пальцев.

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