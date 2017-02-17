В Запорожье застрелился военнослужащий, ехавший из зоны АТО

КИЕВ, 17 фев — РИА Новости Украины. В районе ж/д вокзала "Запорожье-І" в поезде "Мариуполь-Львов" застрелился военнослужащий, который ехал из зоны АТО. Об этом сообщает местное издание "061.ua" со ссылкой на пресс-секретаря областного управления Нацполиции Екатерину Людвик.

Как рассказали в полиции, военнослужащий 1974 года рождения, родом из Полтавской области, выстрелил себе в голову прямо в купе. Инцидент произошел в четверг, 16-го февраля.

"Перед этим он совершил телефонный звонок. Его спутники, по предварительным данным — сослуживцы, вышли из купе, чтоб не мешать мужчине поговорить по телефону. Через некоторое время они услышали выстрел", — пишет издание.

В 21:15 военнослужащего с ранением головы доставили в запорожскую больницу. Врачи пытались спасти мужчину, однако в 21:50 он скончался.

По словам правоохранителей, пассажиры в поезде не пили спиртное и "ехали спокойно", без конфликтов и скандалов, отмечает издание.

В данный момент полиция устанавливает, кому совершался телефонный звонок и выясняет причины трагедии.

Ранее сообщалось, что в Запорожье 20-летнему матросу срочной службы ВСУ взрывом запала от гранаты УРЗГМ оторвало фаланги трех пальцев.